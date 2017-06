VIDEO: Het iepenloftspul van Dronryp begint

Dit jaar speelt Iepenloftspul Dronryp het stuk 'Manon', een bewerking van het tweeluik Jean de Florette en Manon des Sources van de Franse schrijver Marcel Pagnol. Het stuk wordt opgevoerd in de haven van Dronryp. Vandaag begint het iepenloftspul Manon.

Manon vertelt het verhaal van een meisje dat met haar vader en moeder vanuit de stad verhuist naar het plattepland. De vader van Manon, Jean de Florette, is een gebochelde belastingontvanger. Hij heeft een boerderij in de bergen waar hij het boerenbedrijf wil uitoefenen. Maar de rijke herenboer Papet Soubeyran en zijn neef Ugolin hebben ook hun oog laten vallen op dezelde plaats. Ze besluiten om stiekem de waterbron op het erf van Jean dicht te metselen, waardoor het toekomstplan van Manon en haar familie op dramatische wijze mislukt. Als dan na tien jaar de waarheid aan het licht komt, neemt Manon het heft in eigen handen en wil ze het hele dorp wreken voor het onrecht dat haar is aangedaan.

Omrop Fryslân besteedt dit seizoen extra aandacht aan alle iepenloftspullen in Fryslân. Kijk voor meer informatie op de speciale iepenloftspulpagina. Op die pagina zijn ook exclusieve filmpjes te vinden over het stuk, de locatie en uiteraard de honderden vrijwilligers in alle dorpen, die keihard werken om de mooiste stukken op de planken te brengen.