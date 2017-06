Het opsporingsbevel van de Spaanse justitie tegen dierenactivist Peter Janssen uit Stiens is ingetrokken. Janssen meldde zich dinsdag bij het gerechtsgebouw in Madrid omdat hij werd gezocht door de Spaanse justitie. Hij staat bekend als de Vegan Streaker en heeft maar liefst 27 keer actie gevoerd tegen het stierenvechten in Spanje door in de arena te springen.

In september wordt Janssen gehoord door de Spaanse rechter. Daarna wordt besloten of hij vervolgd zal worden.