Hoe ziet Fryslân er in het jaar 2030 uit?

Hoe ziet Fryslân eruit in 2030? Met die vraag werden vijftig belangstellenden van het eerste Omgevingslab dinsdagavond aan het werk gezet. Klimaatverandering, ontwikkelingen in de landbouw en natuur, maar ook op het gebied van democratie en vergrijzing werden mensen uitgedaagd om met oplossingen te komen. Friese gemeenten, de provincie, het Wetterskip en burgers gaan met elkaar in gesprek over de toekomstvisie.

Op de eerste avond in Drachten waren circa vijftig mensen aanwezig. Die worstelden met de vraag welke ontwikkelingen de komende vijftien jaar de functie van het platteland kunnen beïnvloeden.

De komende dagen wordt er ook in Dokkum, Sneek en in Franeker gesproken over de toekomst van Fryslân. Iedereen is welkom voor details: www.omgevingslab.frl