Op het 'Iepen Frysk jeu de pelote' in Easterlittens zijn de eerste partijen in de voorrondes gekaatst. Dinsdagavond won Makkum van Witmarsum, Winsum won van Weidum en Reahûs/Tirns was te sterk voor Deinum. Maandagavond werden de eerste partijen gekaatst. Toen won Grou van Hartwerd, Bitgum van Dronryp en Sexbierum/Pietersbierum van Reduzum.

Het kampioenschap wordt voor de 19e keer gehouden op it Plein in Easterlittens. De finale is op vrijdag 30 juni.