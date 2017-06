Campagne Snitserdyk: Slechts één ongeval afgelopen maanden

De 'Kiek op 'e Dyk'-campagne op de Snitserdyk tussen Dearsum en de A32 lijkt effect hebben. In de laatste vijf maanden is er maar een ongeluk geweest. In de eerste helft van afgelopen jaar waren dat er vijf. De campagne is erop gericht om mensen erop de wijzen dat ze op de bochtige tweebaansweg hun hoofd er goed bij moeten houden.

Onoverzichtelijk

De provincie hield ook een enquête en die werd binnen tien dagen zo'n tweeduizend keer ingevuld. Bijna de helft van de deelnemers vindt de weg onoverzichtelijk en gevaarlijk. Een kwart van de mensen gaf aan dat de borden hun rijgedrag hebben veranderd.

Mobiele telefoon

De campagne en de controles hebben er ook voor gezorgd dat meer dan de helft van de bestuurders er beter om denkt dat ze niet te hard rijden. De meeste bekeuringen op de Snitserdyk gingen naar mensen die achter het stuur met de mobiele telefoon bezig waren.

Tegenligger over het hoofd gezien

Bijna 40% van de mensen heeft gezien dat de politie snelheidscontroles uitvoert. Bijna negenhonderd mensen noemen de weg onveilig. Op de vraag naar wat voor hun zo'n onveilig moment was op de Snitserdyk tussen Dearsum en de A32, gaven 870 mensen als reden op dat zijn of haar tegenligger het hoofd er niet bij had.