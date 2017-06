Nieuw Cambuurstadion: "Mooi, maar ook weggegooid geld"

De komst van het nieuwe Cambuurstadion bij het WTC Expo in Leeuwarden roept gemengde reacties op. Er zijn mensen die het verwelkomen en er zijn mensen die het weggegooid geld vinden en het niet vinden passen bij een volksclub.

''Erg mooi. Het is modern, de parkeermogelijkheden zijn overzichtelijk. Wal jammer dat het stadion hier weggaat'', zegt een voorbijganger tegen verslaggever Willem de Vries van Omrop Fryslân. ''Het stadion van nu heeft zijn beste tijd gehad. Je moet met je tijd meegaan. Oud is leuk. Het stadion heeft ook nog een geschiedenis. Het moet om de club verder te helpen. Maar het geeft wel een dubbel gevoel.''

Zonde van het geld

''Zonde van het geld'', zegt een man die op het terras zit op het Cambuurplein. ''Zo lang wij in de Jupiler League spelen moet het stadion hier blijven. Hier wordt de club niet beter van. Kijk maar naar Assen en Groningen, het is allemaal niet rendabel. En dan zal deze wel rendabel worden? Ik geloof er niets van. Maar het plaatje ziet er mooi uit.''

Vragen

''Het is wel een leuk stadion op het plaatje'', zegt de baas van het café aan het Cambuurplein. ''Ik heb de persconferentie gezien en ik heb nu meer vragen dan antwoorden. Het is nu afwachten. Als het doorgaat en het stadion gaat hier weg, dan vind ik dat jammer. Ook voor de mensen hier in de buurt.''

Volksclub hoort in volkswijk

''Het ziet er wel mooi uit'', zegt Appie van der Heide die tegenover het stadion woont. ''Alleen ik had het liever hier gehad. Het is een volksclub en dan hoort het volgens mij in zo'n buurt. Dat is overal zo. In Deventer, en in Groningen, en in Heerenveen was het eerst op een ander plekje. Ik weet niet of de club er beter van wordt. Zouden ze daardoor betere spelers krijgen? Dat is nu weer de vraag.''