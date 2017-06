Oud-statenlid Bert Versteeg (73) overleden

Oud-statenlid Bert Versteeg van de PvdA is overleden. Versteeg zat van 1997 tot 2011 in provinciale staten. De laatste acht jaar zat hij daarin als fractievoorzitter. Volgens de PvdA Fryslân stelde Versteeg hoge eisen aan zijn fractiegenoten en vroeg hij zich bij alle wetsvoorstellen af wat ze voor de gewone mens zouden betekenen.

Twee jaar geleden verhuisde Versteeg naar Gelderland om dichterbij zijn kinderen en kleinkinderen te zijn. Vrijdag is hij in Nijmegen overleden. Zijn afscheid vindt plaats in besloten kring. Versteeg is 73 jaar oud geworden.