Groen licht provincie voor nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân

Gedeputeerde Staten zijn akkoord met de fusie van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Ze adviseren het kabinet om in te stemmen met de vorming van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeenten hebben de fusie zelf aangezwengeld. Ze willen zo sterker staan om de gevolgen van de krimp aan te kunnen en de economie en de leefbaarheid op peil te houden.

De gemeente Dantumadiel brengt de eigen ambtelijke functies onder bij Noardeast-Fryslân, maar blijft verder zelfstandig. Die situatie is uniek in Nederland. Het Rijk moet er nu nog formeel mee akkoord gaan. De fusie gaat dan in op 1 januari 2019.