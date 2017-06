Gote verslagenheid over dode bij brand in Leeuwarden

De dag na de brand met dodelijke afloop in de Emmanuel Murandstraat in Leeuwarden, worden bij het studentenhuis bloemen neergelegd. De verslagenheid over de dood van de 22-jarige student is groot, zo is af te lezen aan de teksten bij de bloemen.

Een pannetje met olie veroorzaakte maandagochtend de felle brand in het studentenhuis Drie van de vier bewoners konden zelf ontkomen. De student van de Stenden Hotelschool overleefde het niet. De school heeft dinsdagmiddag de studiegenoten en docenten op de hoogte gebracht.