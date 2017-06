Dierenactivist Peter Janssen uit Stiens zegt dat hij zichzelf dinsdag zal aangeven bij justitie in Spanje. Dat heeft een arrestatiebevel tegen hem gepubliceerd. Janssen staat bekend als Vegan Streaker. Hij heeft maar liefst 27 keer actiegevoerd tegen het stierenvechten in Spanje, door de arena in te springen.

Volgens Janssen wil de organisatie achter het stierenvechten hem bij voorkeur zo lang mogelijk achter de tralies zien. Janssen zal dinsdag met zijn advocaat bekijken hoe dit gaat aflopen.