Ontuchtverdachte uit Stiens moet langer in de cel blijven

De man uit Stiens die is opgepakt voor een zedenmisdrijf, vorig jaar in Leeuwarden, blijft twee weken langer in hechtenis. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag besloten. De man werd eerder aangehouden op grond van DNA-onderzoek. Bij het zedenmisdrijf werd een 88-jarige vrouw het slachtoffer. Er werd onderzoek gedaan naar DNA-sporen die bij haar zijn gevonden.

Veel sporen waren van familie, verzorgers en kennissen. Het ene spoor dat overbleef leverde onlangs een 'hit' op met met man uit Stiens.