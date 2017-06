Achtkarspelen heeft ton over voor nieuw zwembad Buitenpost

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen willen een ton per jaar steken in een nieuw 25-meterbad voor Buitenpost. Het college komt met dat voorstel omdat plannen voor een nieuw zwembad niet van de grond zijn gekomen. Die plannen kwamen er nadat de gemeente had gezegd dat het bestaande zwembad De Kûpe te duur in onderhoud werd.

De stichting die het bad exploiteert stak met een burgerinitiatief een stokje voor de sluiting. Maar het eigen plan van de stichting voor een nieuw bad kreeg geen steun van de gemeente. Daarom komen burgemeester en wethouders nu met een nieuw voorstel. De gemeenteraad praat daar binnekort over.