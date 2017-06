De eikenprocessierups rukt op in Weststellingwerf. De afgelopen dagen zijn langs de Elsweg bij Noordwolde veel nesten gevonden. Dat is een belangrijke fietsroute naar het zwembad en de Spokeplas. Een medewerker van de gemeente heeft daarom maandag en dinsdag linten gespand om acht bomen met nesten.

Voor het weekend waren er al 343 nêsten fûn. Dat is al meer dan in geheel 2016. Toen werden in totaal 247 nesten van de eikenprocessierups geteld. In 2015 waren dat er 526.