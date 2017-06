Dertien sollicitanten voor burgemeesterschap Dantumadiel

Vier vrouwen en negen mannen willen burgemeester worden van de gemeente Dantumadiel. Ze hebben gereageerd op de vacature die er is, nu Sicko Heldoorn bekendgemaakt heeft op te houden als waarnemend burgemeester. Het grootste deel van de sollicitanten is tussen de 50 en 60 jaar oud, maar er zit ook een twintiger bij. VVD en CDA zijn het meest vertegenwoordigd, als het gaat om de politieke voorkeur van de kandidaten.

Het is nu aan de gemeenteraad om met een geschikte kandidaat te komen. Die wordt daarna door de minister van Binnenlandse Zaken benoemd. Het plan is dat de opvolger deze herfst in Dantumadiel begint.