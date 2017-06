Ype Smid: Cambuur krijgt 'fantastisch nieuw stadion' in 2020

Als de gemeenteraad van Leeuwarden groen licht krijgt Sportclub Cambuur uiterlijk in het jaar 2020 een 'fantastisch nieuw stadion'. Dat zei Cambuurvoorzitter Ype Smid dinsdag bij de presentatie van de nieuwe plannen in het WTC in Leeuwarden. "Er zijn momenten dat je moet veranderen om jezelf te blijven", zei Smid. "Het Cambuurplein verlaten doet pijn, maar het kan niet anders. Wij zullen er alles aan doen om het DNA van de club mee te verhuizen."

Smid verwacht dat Cambuur op de nieuwe lokatie een 'stabiele eredivisieclub' kan worden, met een begroting van zo'n 14 miljoen euro op jaarbasis. Als het aan SC Cambuur ligt wordt de club ook eigenaar van het nieuwe stadion.