Handelsmissie: Friese iconen promoten in China

Directeur Hilda Boesjes van het bezoekerscentrum bij het Woudagemaal was mee op de Friese handelsmissie naar de Chinese provincie Heilongjiang en heeft daar het Woudagemaal, de Afsluitdijk en de Waddenzee gepromoot. Het gaat volgens Boesje om de drie Friese iconen die in China aardig bekend zijn. Het promoten van Fryslân past volgens Boesje ook binnen plannen om de toestroom van buitenlandse toeristen in Nederland beter te spreiden. In 2020 worden er 14 miljoen mensen verwacht.

Vooral Amsterdam dreigt daaronder te bezwijken. Er komt volgens Boesjes een nieuwe generatie Chinese toeristen aan, die goed Engelse kunnen spreken en daardoor ook alleen of in kleinere groepen durft te reizen. Ze hebben bovendien veel interesse in ons cultureel erfgoed.