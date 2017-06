Meer dan duizend aanmeldingen voor 'Tesla-project' Top Dutch

Al meer dan duizend jonge talenten hebben zich aangemeld voor het project Top Dutch , de campagne om de nieuwe fabriek van Tesla naar Noord-Nederland te halen. Mensen tussen de 16 en 36 jaar kunnen zich vanaf maandag aanmelden als ze voor Tesla willen werken. Zekerheid is er nog niet, want de kans is klein dat Tesla voor Nederland kiest. De campagne is vooral bedoeld om duidelijk te maken dat er in het noorden heel wat talenten rondlopen die voor het bedrijf aan de slag willen.

De fabriek zou honderd voetbalvelden groot worden en kan zo'n tienduizend banen opleveren voor de regio.