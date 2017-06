Gedeputeerde uit ziekenhuis China ontslagen

Gedeputeerde Klaas Kielstra is uit het ziekenhuis in China ontslagen en komt zo snel mogelijk weer naar huis. Kielstra was in het ziekenhuis opgenomen nadat hij gewond raakte bij een auto-ongeluk tijdens de handelsmissie naar de Chinese provincie Heilongjiang. Ook wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden raakte bij het ongeluk gewond. Hij mocht eerder al het ziekenhuis verlaten en is nu onderweg naar Fryslân.

Het ongeluk was aan het einde van de handelsmissie. Die is direct stopgezet. Een deel van de Friese delegatie is eerder naar huis toe gegaan.