Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland begint in september aan zijn nieuwe functie als burgemeester van de Drentse gemeente Aa en Hunze. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zijn benoeming officieel goedgekeurd. De 54-jarige Van Dijk volgt bij Aa en Hunze waarnemend burgemeester Jan Hoekema op, die naar Noord-Holland gaat.

Van Dijk was eerder acht jaar fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Zwolle. Sinds 2012 werkte hij als wethouder in de gemeente Opsterland.