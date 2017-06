Praten over het leven, stil zijn van de natuur, piekeren over de duisternis en dromen over de nieuwe dag. Bart Kingma praat vanavond in het nachtelijke onlineprogramma 'Fiel de Nacht' met oud-volleyballer Jan Posthuma. Vanaf 21.00 tot 6.00 uur beleven ze samen de nacht op een unieke locatie op Ameland: tussen de duinen van het Oerd. Wij stelden vijf vragen aan Jan.

Waarom doe je mee aan Fiel de Nacht?

‘’Mijn deelneming aan 'Fiel de Nacht' komt voort uit nieuwsgierigheid en de liefde voor het wad. Verder spreekt het concept mij ook heel erg aan.''

Hoe ziet jouw ideale nacht eruit?

‘’De ideale nacht vindt voor mij plaats op een mooie locatie met familie en/of vrienden. Daar hoort dan een fantastisch uitzicht over het water of over een open veld bij. Het weer moet ook goed zijn: zodat je in een korte broek kunt lopen.''

Hoe is jouw voorbereiding op de nachtelijke gesprekken met Bart?

‘’Soms denk ik: 'o ja! Dat moet ik onthouden om te vertellen.' Maar eigenlijk net als voor een wedstrijd laat ik het gewoon op mij afkomen.''

Neem je ook iets speciaals mee naar Ameland?

‘’Afgezien van de standaard dingen neem ik een lekker warm vest mee en een verrekijker. Misschien komt er nog wat bij als ik denk dat het in de tas past en nut heeft.''

Mensen praten vaak over dag of nachtmensen. Hoe zit dat bij jou?

‘’Daar kan ik heel kort over zijn: ik ben gewoon een echt dagmens.’’

Fiel de Nacht is vanaf 19 t/m 23 juni iedere dag van 21.00 tot 6.00 via een livestream op Omropfryslan.nl en de Omrop-app te bekijken. Kijk voor meer informatie over het programma en de gasten op Omropfryslan.nl/fieldenacht. De gasten zijn, op chronologische volgorde: presentator Marijke Roskam, oud-volleyballer Jan Posthuma, Zenmeester Rients Ritskes, stemkunstenares Greetje Bijma en burgemeester Bearn Bilker.