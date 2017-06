Bewoners Wielenpôlle razend op wethouder om subsidie

Wijkbewoners van de Leeuwarder Schepebuurt en de Wielenpôlle hebben op het stadhuis in Leeuwarden boos ingesproken op de speciale fora die de gemeente had georganiseerd. De bewoners zijn boos over het inkorten van het budget voor het project Big Society.

Minder budget

In 2013 werd onder die naam gestart met het invullen van de wens uit de Leeuwarder wijken om zelf oplossingen te zoeken voor problemen die spelen in de wijk. Daarmee kregen wijkbewoners zelf-sturing, bijvoorbeeld op het aantal vrijwilligers dat nodig is. Het had effect, zeggen de woordvoerders uit de wijken: werklozen haalden diploma's en kregen waardevolle functies zoals bijvoorbeeld bij het buurthuis of met speciale kinderopvang in de wijk. Maar de gemeente Leeuwarden wil er nu deels mee stoppen. Er is minder budget voor.

De vertegenwoordigers van de Schepebuurt en de Wielenpôlle zijn op internet een petitie gestart tegen het beleid van de gemeente. Ze denken dat ambtenaars en welzijnsmedewerkers nu het werk krijgen dat de wijkbewoners vrijwillig kunnen doen in de wijk.