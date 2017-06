Zeehondenopvang Hessel Wiegman op Terschelling gaat later open dan gepland. De organisatie had graag tijdens Oerol open gewild, om ook Oerol-bezoekers naar het bezoekerscentrum te trekken. Dat het nu toch later wordt, komt door datzelfde Oerol. De vrijwilligers van de opvang hadden het zo druk met Oerol, dat ze geen tijd hadden om te helpen bij de zeehonden, zegt Guus Schweigmann van de organisatie.

De planning is nu dat het eind volgende week open gaat.