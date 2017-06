VIDEO: Bankzitten tegen stress

Vier studenten van De Academie voor Popcultuur in Leeuwarden komen op ludieke wijze in actie tegen de druk van de prestatiemaatschappij. Ze doen dat door op verscheidene plekken in Leeuwarden en Groningen op een bank te 'relaxen'.

Door het bankzitten op openbare plekken, moet het straatbeeld meer ontspannen worden en worden mensen opgeroepen om vaker een rustmoment in te bouwen in hun werkdag. De studenten willen hiermee de boodschap uitdragen dat het leven niet alleen draait om het hebben van succes.