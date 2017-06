Watergebruik in Fryslân neemt explosief toe

Het watergebruik in Fryslân neemt de laatste jaren explosief toe. Het is zelfs zo erg dat waterbedrijf Vitens extra maatregels moet nemen om de toename in de vraag aan te kunnen. De toename komt door de economische groei in onze provincie. Zo zijn er meer huizen gebouwd dan in de afgelopen jaren en ook het aantal bedrijven is toegenomen.

Op dit moment wordt de waterwinning bij Noardburgum uitgebreid, maar dat levert pas na deze zomer de eerste resultaten op. Dat betekent dat met name in de komende zomer er problemen kunnen ontstaan. Er worden veel warme dagen verwacht en volgens een woordvoerder van het waterbedrijf kan dat op de drukke momenten zorgen voor een verminderde waterdruk.