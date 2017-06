Brand van 100 bij 100 meter in natuurgebied bij Appelscha

In het natuurgebied Aekingerzand bij Appelscha staat een stuk heide van 100 meter bij 100 meter in brand. In verband met waterwinning is er opgeschaald. De brandweer kreeg maandagavond rond half zeven de melding van de brand en is toen met meerdere wagens uitgereden. Ook uit de provincie Drenthe werden brandweerauto's ingezet om het vuur te bestrijden. Rond half acht gaf de brandweer het sein brandmeester. Er moet nog wel enkele uren nageblust worden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.