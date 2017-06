Hoge temperaturen in Fryslân

Het is warm in Fryslân. Voor de één een genot, voor de ander een gruwel. Temperaturen rond de 30 graden, maar voor de dakwerker die met dakleer en grote branders aan de slag zijn, loopt dat wel op tot 80 graden. Ook voor bijvoorbeeld de werkers langs de weg en de boeren in het weiland was het warm genoeg.

In de verzorgingstehuizen zoals 'Yn 'e leite' in Ureterp, werden weer alle maatregels getroffen om de bewoners ook in deze warmte goed te verzorgen. Ook al was het nationale hitteplan nog niet van kracht in Fryslân.

Wie er tijd voor had, zocht verkoeling onder de bomen, in het zwembad of bij de ijsco-kar. Verslaggever René Koster kwam ze vanmiddag allemaal tegen.