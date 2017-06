Oorzaak brand Leeuwarden: pannetje met olie op het fornuis

De brand van maandagochtend vroeg in het studentenhuis in Leeuwarden waarbij een 22-jarige man om het leven kwam, is ontstaan door een pannetje met olie dat op het fornuis stond. Dat heeft de forensische recherche gezegd.

Op het moment van de brand waren er vier mensen in het huis aanwezig. Drie bewoners konden op tijd het huis ontvluchten, ze werden wakker van de rookmelders die het huis had. Er waren ook koolmonoxidemelders. De vierde bewoner werd door de brandweer in de woonkamer gevonden. Ze hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar dat was toen al te laat.

Het huis voldeed aan de eisen van de brandveiligheid, zegt burgemeester Ferd Crone.