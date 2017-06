Huurder vakantiehuisje Boijl vrijgesproken van vernieling

Een 21-jarige man uit Steenwijk krijgt geen straf voor vernieling van een vakantiehuisje in Boijl. De man had het huisje gehuurd, maar er is te weinig bewijs dat hij het in een grote bende had veranderd. De meubels waren kapot, de vloer vernield en kozijnen, deuren en een kastewand waren stuk. Een wasdroger en wasmachine waren verdwenen. De eigenaar had aangifte gedaan tegen de huurder. Toen de politie onderzoek deed in het vakantiehuisje, werden hennepresten gevonden. Er werd gedacht dat er een wietkwekerij had gezeten, maar de rechter kon geen verband leggen met de verdachte.

Door de vrijspraak krijgt de eigenaar geen schadevergoeding. Hij had een claim van ruim 11.000 euro ingediend.