De brandweer heeft de brand in Heerenveen onder controle. De brand was ontstaan in een aanleunwoning bij de Heremastate. Er komt nog wel veel rook vrij. Uit een controle van de brandweer bleek dat er niemand meer in de woning aanwezig was. De brandweer was met meerdere auto's uitgerukt.

In verband met de brand is de Heremaweg afgesloten voor alle verkeer.

