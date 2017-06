Een vrouw uit Grou heeft een werkstraf van vijftig uur gekregen om ze toeliet dat er in haar huis een hennepkwekerij werd gerund. De vrouw was door onbekenden benaderd, ze wilde niet zeggen om wie het gaat. Ze was akkoord gegaan met de aanleg van de kwekerij, omdat ze er geld voor kreeg. Dat kon ze goed gebruiken, omdat ze onder bewindvoering stond.

Volgens de politierechter was ze medeplichtig aan de zaak, ook al was ze zelf niet actief betrokken bij de kwekerij.