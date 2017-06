Werkstraf voor oplichting met roggebrood

Een man uit Marum in Groningen heeft een werkstraf van 60 uren gekregen, omdat hij vorig jaar een inwoner van Leeuwarden heeft opgelicht met roggebrood. De Leeuwarder had voor 1750 euro aan mobiele telefoons besteld. Toen hij het pakketje opende, dat de man uit Marum bij hem bracht, zat er roggebrood in. De verdachte was er intussen snel vandoor gegaan en het slachtoffer kon hem niet meer te pakken krijgen. De Marumer was net uit de gevangenis en zou bang zijn geweest weer achter de tralies te moeten.

De man kreeg niet alleen een werkstraf, maar moet ook het geld van de bestelling terugbetalen en 300 euro smartengeld.