Inwoners Tytsjerksteradiel moeten beter afval scheiden

Inwoners van Tytsjerksteradiel moeten veel preciezer worden met wat ze weggooien en hoe ze dat doen. Dat wil het gemeentebestuur. De inwoners gooien elk jaar tussen de 130 en de 150 kilo afval in de grijze container. Dat moet terug naar 30 kilo, stelt het Rijk. Om de mensen zover te krijgen, wil Tytsjerksteradiel ze er zelf meer over laten nadenken met een enquête en een klankbordgroep.

"We doen het eigenlijk al ontzettend goed, want de meeste gemeenten zitten gemiddeld hoger", aldus wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel. "Maar het kan beter." Volgens de wethouder belandt er nog veel groente-, fruit- en tuinafval in de grijze container. Ook wordt er nog vaak glas en papier in gegooid. "Dat is geen afval, maar eigenlijk grondstoffen die weer heel goed kunnen worden gebruikt om nieuwe producten van te maken. Een van onze doelstellingen is dan ook om het scheidingspercentage flink omhoog te krijgen."