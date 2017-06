Persconferentie over brand in studentenhuis Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden geeft zometeen om 17.00 uur een persconferentie over de brand in een studentenhuis in Leeuwarden. Bij de brand in de Emmanuel Murandstraat kwam maandagochtend vroeg een 22-jarige man om het leven.

De man werd nog uit de woning gehaald en naar het zoekenhuis gebracht, maar is daar aan zijn verwondingen overleden. Een tweede bewoner van het huis raakte gewond, anderen konden op tijd uit de woning komen.

Omrop Fryslân stuurt de persconferentie om 17.00 uur live uit in Fryslân Hjoed op tv, op internet en de omrop-app.