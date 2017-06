Zorgen over lawaai straaljagers

GroenLinks in Provinciale Staten maakt zich zorgen over het lawaai van straaljagers boven Leeuwarden en het westelijk deel van Fryslân. Op het moment is er extra lawaai omdat er een training voor wapeninstructeurs aan de gang is. Mensen die bij de vliegbasis in de buurt wonen, klagen over de overlast, zegt GroenLinks.

De fractie wil dat het lawaai van de straaljagers wordt gemeten in plaats van berekend, omdat dat een andere uitkomst geeft. In de Tweede Kamer is daar ook al een motie over aangenomen.