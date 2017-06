De dode man die maandagochtend werd gevonden op het Zuidvliet in Leeuwarden is volgens de politie niet het slachtoffer van een misdrijf. Waarschijnlijk is de man van het balkon gevallen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend.

Ook heeft de politie de identiteit van het slachtoffer nog niet vast kunnen stellen. Vanwege de vondst van de man werd omgeving van het appartementencomplex waar hij werd gevonden afgezet.