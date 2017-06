Student (22) zat op Hotelschool, betrokkenen op de hoogte

De 22-jarige man die maandagochtend om het leven kwam bij de brand in een woning aan de Emmanuel Murandstraat in Leeuwarden, was een student van de Hotelschool van hogeschool Stenden. De school heeft maandagmiddag de studiegenoten en docenten op de hoogte gebracht. Er is opvang geregeld voor mensen die erover willen praten.

Een tweede bewoner moest naar het ziekenhuis omdat hij rook had binnengekregen. Bij de brand liepen vijf huizen schade op. Voor de bewoners is opvang geregeld. De politie doet onderzoek naar het ontstaan van de brand.