Lieuwe Westra stapt weer op de fiets

Lieuwe Westra begint weer met wielrennen. Niet in het profcircuit, maar bij Cycling Team Fryslân. Westra maakte in januari bekend dat hij stopte met wielrennen. Mede door een depressie kon hij het niet meer opbrengen. De laatste maanden kruipt Westra wat uit zijn depressie. Zo heeft hij al meegedaan aan een hardloopwedstrijd en een triathlon.

Cycling Team Fryslân is in 2016 opgericht om het Friese wielrennen opnieuw op de kaart te zetten. Veel wielrenners gingen naar ploegen buiten de provincie en met dit team willen ze meer goede Friese wielrenners voornamelijk criteriums in Noord-Nederland laten rijden. Westra zal zondag 25 juni meedoen aan de Noordenveld Westerkwartier zesdaagse in de provincie Groningen.