Anja Haga met ChristenUnie uit coalitie gemeente Arnhem

De fractie van de ChristenUnie is uit de coalitie van de gemeente Arnhem gestapt. Daarmee komt CU-wethouder Anja Haga op straat te staan. Voor haar baan als wethouder was Haga fractievoorzitter van de statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân. De CU zat in Arnhem met D66, SP en CDA in het college. De fractie zegt dat ze een gebrek aan constructieve samenwerking ervaart en het vertrouwen in vooral D66 en SP kwijt is.

Reden voor de breuk is vooral de discussie over een tippelzone in de stad. D66 en SP zouden de ChristenUnie schofferen. De CU kwam anderhalf jaar geleden in het college, nadat GroenLinks opgestapt was. Volgens de fractie heeft Haga in korte tijd mooie resultaten geboekt op het gebied van zorg en duurzaamheid.