Friezen over aanslagen: "Niet bang, wel alert"

"Niet bang, maar wel alert", dat is over het algemeen de teneur op de vraag of Friezen bang zijn voor aanslagen. "Je wil niet dat het je leven beheerst, maar toen ik laatst zag dat een tas in de trein bleef staan, heb ik de conducteur er wel op gewezen." Een student die moslim is, zei zelf ook bang te zijn voor aanslagen. Hij begreep ook wel dat er vooral naar moslims wordt gekeken, maar vindt dat niet terecht: "Van de Koran mogen we niet eens iemand uitschelden, laat staan aanslagen plegen!"

Landelijke cijfers van het CBS geven aan dat 40 procent van de Nederlanders alert is op mogelijke aanslagen, met name op plaatsen waar veel mensen komen. Bovendien wordt er vaak rekening gehoden met het risico op aanslagen bij het kiezen van een vakantiebestemming en de afweging om al of niet naar festivals te gaan.