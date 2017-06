In het zuidoosten van Fryslân zet vervoersbedrijf Arriva extra bussen in tijdens het motorevenement TT in Assen. De bussen rijden 's avonds en 's nachts heen en weer tussen Oosterwolde, Appelscha en het Drentse Smilde naar het station in Assen. Reizigers kunnen dan de ov-chipkaart gebruiken. Bij een tijdelijk verkooppunt in Oosterwolde is er een dagkaart te koop.

De TT is van komende vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni.