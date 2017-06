Bij werkzaamheden aan de Achter de Hiemen in Beetsterzwaag is maandagochtend een gaslek ontdekt. De gaslucht was straten verderop te ruiken. De straat is afgesloten en diverse woningen zijn ontruimd.

Medewerkers van energiebedrijf Enexis zijn bezig het lek dicht te maken. De brandweer houdt de situatie in de gaten.