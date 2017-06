De problemen met de veerboot Midsland zijn opgelost. Maandagmorgen kreeg het schip halverwege Terschelling en Harlingen motorproblemen. Het ging om een storing in de koppeling. Die is verholpen en de boot vaart vanaf 14.00 uur weer volgens schema. Voor rederij Doeksen is het een drukke dag. Veel Oerolbezoekers gaan terug naar huis.

