In een plantsoen aan Het Vliet in Leeuwarden is maandagochtend een dode man gevonden. Het gaat om een onbekende man. Het stoffelijk overschot is voor onderzoek overgebracht naar het mortuarium.

De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van het overlijden en houdt alle scenario's open. Het kan dus gaan om een natuurlijke dood, maar een misdrijf wordt ook niet uitgesloten.