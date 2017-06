Meevaller Opsterland: gemeente houdt 1,3 miljoen euro over

De gemeente Opsterland heeft over de jaarrekening van 2016 bijna 1,3 miljoen euro overgehouden. Dat komt vooral door meevallers op sociale zaken en bij de inkomensregelingen. Daarnaast heeft de gemeente incidenteel geld overgehouden met de verkoop van aandelen Enexis en gemeentelijke gebouwen.

Opsterland heeft in 2016 voor meer dan 8 miljoen euro geïnvesteerd, onder andere in het recreatiegebied Dúnsân bij Bakkeveen en het centrum van Gorredijk. De gemeenteraad praat op 3 juli over de jaarrekening.