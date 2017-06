Provincies zoeken al personeel voor mogelijke Tesla-fabriek

De drie noordelijke provincies willen vaker met elkaar samenwerken om bedrijven uit het buitenland deze kant op te halen. Fryslân, Groningen en Drenthe proberen nu al om autobedrijf Tesla zover te krijgen een nieuwe megafabriek in Noord-Nederland te bouwen. Die fabriek wordt even groot als honderd voetbalvelden. Dat zou 10.000 banen moeten opleveren. En ook al heeft Tesla nog niets toegezegd, de campagne voor nieuw personeel is al begonnen. Mensen die een baan bij het autobedrijf willen hebben, kunnen zich aanmelden. Zo willen de provincies laten zien dat er hier nog genoeg personeel te vinden is.

Personeel

"Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven zoals Tesla is het vinden van gekwalificeerd personeel", zegt gedeputeerde Patrick Brouns van Groningen. "Je kan heel veel argumenten hebben waarom een bedrijf zich in jouw regio moet vestigen, maar als je geen personeel kan leveren, houdt het op. Wij hebben hier veel talent. Dus hebben we bedacht om dat probleem alvast voor ze op te lossen."

Volgens ontwikkelingsmaatschappij NOM zijn er nog drie andere bedrijven die mogelijk naar Noord-Nederland willen komen.