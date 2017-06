Man (22) overleden na brand in studentenhuis Leeuwarden

Bij de brand in het studentenhuis in de Emmanuel Murandstraat is maandagochtend een 22-jarige man om het leven gekomen. De man werd uit de woning gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Een tweede bewoner van het pand is gewondgeraakt, anderen konden op tijd uit het gebouw komen.

In totaal liepen vijf huizen veel schade op bij de brand en deze zijn niet bewoonbaar door brand, rook- en waterschade. Voor de andere bewoners is opvang geregeld. De politie doet onderzoek naar het ontstaan van de brand.