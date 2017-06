Treinstaking in ochtendspits op station Zwolle en Den Haag

Mensen die maandagochtend met de trein naar of via Zwolle of Den Haag reizen, kunnen in de problemen komen door een staking. Op beide stations legt het treinpersoneel het werk neer. De staking is van maandag 5 tot 9 uur. Er rijden dan minder of helemaal geen treinen. Na de actie kan het nog wel eventjes duren voordat de treinen weer helemaal volgens het boekje rijden.

Vakbond FNV heeft opgeroepen tot de staking vanwege de krimpplannen van de NS. Er zit geen beweging in de onderhandelingen. Publieksvriendelijke acties hebben niets opgeleverd, vandaar nu de staking.