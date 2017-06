Epke: "Supergoed weekeinde met maar vier weken trainen"

''Ik word liever eerste, maar had toch een supergoed weekeinde'', zei Epke Zonderland tegen Omrop Fryslân na zijn twee tweede plaatsen van zondag op het NK turnen in Rotterdam.

Langer opbouwen

''Gisteren heb ik een strakke oefening geturnd op de brug en vandaag heb ik er een element bij gedaan. Dat is wel veel moeilijker en dan zitten er wat foutjes in. Gisteren was mijn oefening op de rekstok eigenlijk wat slordig. Vandaag was mijn doel het beter te doen en dat ging goed. Ik ben heel blij. Natuurlijk, mijn oefening op de rekstok was niet zo volledig. Ik heb er wat uitgelaten vanwege mijn rug. Daarvoor moet ik wat langer opbouwen qua kracht.''

Vier weken is te kort

''Wat betreft vluchtelementen kan er nog een dikke punt bij, maar dat wil ik nu nog niet doen. Ik wil het in stapjes doen, ervoor zorgen dat de uitvoering goed is en dan opbouwen naar de moeilijkere oefeningen. Dan is vier weken gewoon te kort. Dan heb je vier maanden nodig.''

Stage

Epke traint nu sinds vier weken volledig. Daarvoor had hij overdag stage en deed hij in de avonduren een korte training. Dat was genoeg om een soort basisniveau te behouden. Vier weken geleden begon Epke weer met het echte trainen. ''Ik ben blij dat ik hier nu al sta. Dat is een goed niveau. Maar het niveau in Nederland is nu zo hoog dat je met alleen een basistraining niet meer eerste wordt.

Fit voor WK

In de beginperiode kun je trainen op losse elementen, maar je moet op een gegeven moment wel de hele oefening kunnen. Wanneer je van losse elementen overgaat naar het trainen van een volledige oefening, heb je meer kans op blessures. Als ik daarna met een pijnlijke rug thuis zit, heeft dat geen zin. Ik moet het rustig opbouwen. Je moet jezelf wel afremmen, want ik wil liever vol aan de bak. Maar zo moet het. In oktober moet ik daar wel staan op het WK in Montreal. Dan moet ik fit zijn.''