Paard uit diepe sloot gered bij Wolvega

De brandweer van Wolvega heeft zondagmiddag een paard uit de sloot gehaald. Het dier zocht waarschijnlijk verkoeling in het water aan de Steenwijkerweg. De sloot was zo diep dat hij er niet meer uit kon komen.

De brandweer kwam met meerdere wagens naar de Steenwijkerweg. Het viel niet mee om het paard op de wal te krijgen. Pas na ruim een uur slaagde het met de behulp van banden en veel trekkracht van brandweerlieden en omstanders.

Het paard heeft geen verwondingen overgehouden aan het zwemavontuur. Toen hij goed en wel weer op de wal was, liep hij al snel weer naar de groep paarden verderop in het weiland. Hoe lang het dier in de sloot heeft gelegen is niet bekend.