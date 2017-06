Parturen Tuinenga en Kingma winnen in St.-Jacobiparochie

Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra hebben zondagmiddag de vrije formatiepartij in St.-Jacobiparochie gewonnen. In de finale lieten ze hun grootste concurrenten Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra achter zich. Bij 5-3 en 6-4 kwam een einde aan de pot door een bovenslag van Manon Scheepstra. Zij werd ook uitgeroepen tot koning van de partij. De derde prijs was voor Nynke Sinnema, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. Het was voor partuur Tuinenga de tweede overwinning van het seizoen.

Bij de mannen wonnen Enno Kingma, Pier Piersma en Jouke Bosje verrassend. In de prachige finale versloegen ze met 5 eersten gelijk en 6-4 het partuur Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijstra. Op die stand sloeg Hylke Bruinsma de bal slecht uit. De derde prijs was verrassend voor Johan Diertens, Sip-Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma. Zij verloren in de halve finale met 5-1 en 6-2 van Menno van Zwieten en kornuiten.

Enno Kingma, de opslager uit Leeuwarden, werd tot koning van de partij uitgeroepen.